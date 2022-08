Casa noturna vende bebidas falsificadas com rótulos de drinks famosos e caros

A polícia apreendeu, em uma casa noturna da Grande São Paulo, diversas garrafas que estavam com rótulo de bebidas famosas e caras, mas, na verdade, o líquido era adulterado. A ação dos agente ocorreu após uma denúncia.

Segundo informações da Record TV, quando a polícia chegou para averiguar as bebidas, três homens estavam no local. Eles foram autuados em flagrante, mas devem responder ao processo em liberdade.

As bebidas foram localizadas no interior da casa noturna. A investigação apontou que os organizadores da balada compravam a garrafa, colocavam o rótulo de bebidas famosas e misturavam água com gás, corante e álcool para colocar dentro. Assim, conseguiam ganhar mais dinheiro vendendo o produto no mesmo valor do original.

Segundo a polícia, os clientes não tinham ideia de que estavam consumindo produtos falsificados. Pela quantidade de garrafas encontradas, a corporação acredita que a bebida era vendida para outras adegas e baladas na região.

Além disso, os organizadores são suspeitos de falsificar carvão de coco, um produto utilizado para o consumo de narguilé. Foram apreendidos diversos sacos com a mercadoria falsa.