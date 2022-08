Casal é preso após ser flagrado comercializando drogas no Residencial Francisca Garcete

Um casal foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, no Bairro Jardim Residencial Francisca Garcete, neste domingo (21), em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e outros materiais.

Durante rondas, a PM visualizou o motociclista que estava com uma mulher na garupa de uma moto Biz em atitude suspeita. O indivíduo foi flagrado pela PM entregando um embrulho para um homem que se aproximou a pé.

Ao tentar fazer a abordagem, os suspeitos fugiram, mas foram detidos pela guarnição.

A PM encontrou com o casal que estava na moto uma porção aparentando ser maconha e R$ 1 mil em dinheiro.

Durante fiscalização na casa do suspeito, a PM ainda apreendeu outras porções análoga a maconha, uma balança de precisão pequena, 10 porções médias análoga a maconha e 01 porção grande, todas encontradas dentro da geladeira, uma máquina de cartão de crédito, um caderno com uma página com anotações do comércio de drogas e um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.