Cerca de 150 colaboradores de empresa de transporte participam de palestra “Homens contra a Violência Doméstica”

Os trabalhadores de uma empresa de transportes participam de uma palestra para ‘Conscientização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres’, em Rondonópolis (MT). O tema “Homens contra a Violência Doméstica” envolve cerca de 150 colaboradores da empresa.

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas, explica a importância do tema.

“Geralmente o homem, na grande maioria das vezes ele se quer sabe que ele está em um relacionamento abusivo. Então a partir do momento que a gente levar para esses homens a condição do relacionamento doentio, abusivo, ele pode também procurar ajuda e ele também será ajudado assim como as mulheres” ressalta a desembargadora.

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) mostram que Rondonópolis ocupa o 1º lugar em casos de feminicídios no Estado de MT.

No primeiro semestre de 2022, o número de casos foram: Rondonópolis (3), Colíder (2), Várzea Grande (1).

“Rondonópolis infelizmente lidera um ranking, uma estatística bastante lamentável que é o primeiro lugar no estado em violência contra a mulher. Nós já criamos vários mecanismos para proteger a mulher, um deles é a campanha “Quebra o Ciclo” que nós vamos falar hoje

um pouco dela o segundo é o botão do pânico. Rondonópolis é uma das cidades que recebeu e hoje podemos dizer que temos salvo muitas vidas com o botão do pânico e aqui em Rondonópolis já tem muitas mulheres usando e já foram salvas por esse mecanismo” pontua a desembargadora.

Ainda conforme dados da SESP, desde a implantação do Botão do Pânico em 22 de junho de 2021, Rondonópolis registrou 436 solicitações deferidas. Isso mostra que o aplicativo ‘SOS Mulher MT – Botão do Pânico’ tem feito a diferença na cidade.