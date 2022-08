Chaves pix já superam o dobro do número de habitantes no Brasil

O número de chaves Pix registradas chegou a 478,3 milhões em julho de 2022, ultrapassando o dobro do número da população do Brasil (214,9 milhões), segundo dados do Banco Central. Impulsionado por essa forma de pagamento, o mobile banking, transações financeiras feitas remotamente usando um dispositivo móvel, como tablet e smartphone, vem ganhando cada vez mais espaço.

As transações com o Pix em maio de 2022 somaram R$ 889 bilhões e tiveram valor médio de R$ 461. As novas modalidades também vêm crescendo desde o fim do ano passado. Em julho, o número de transações de Pix Saque atingiu 268 milhões e do Pix Troco 3,1 milhões.

A maiorias das chaves Pix cadastradas é aleatória (190,3 milhões, 39,78%). Já 108,8 milhões (22,75%) usam o CPF; 100,3 milhões (22,75%), o celular; 70,3 milhões (14,71%) e 8,4 milhões (1,77%) o CNPJ.

DIGITAL

Segundo dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022, da Federação Brasileira de Bancos, sete em cada dez movimentações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Entre o total de movimentações, 56% são de celular, 14% de internet, 16% de pontos de venda no comércio, 6% autoatendimento, 3% correspondentes, 3% agências bancárias e 2% contact centers.

Houve um salto de 75% nas transações financeiras por mobile banking em 2021, o que corresponde a um aumento de 7 bilhões de operações efetuadas neste canal. A explicação para o crescimento é o aumento das transações com movimentação financeira, como crédito, pagamento de contas e Pix. As transações com movimentação financeira realizadas pelo internet banking apresentaram uma elavação de 5% no mesmo período.

Somente em 2021 mais de 4,5 bilhões de pagamentos instantâneos foram feitos. No mesmo período, as instituições da área registraram uma movimentação de R$ 119,5 bilhões, valor que representa um crescimento de 15% em relação ao período anterior. O mobile banking teve o volume de transações ampliado em 28%, saltando de 52,6 bilhões para 67,1 bilhões.

Já o número de usuários que realizam mais de 30 Pix por mês chegou, em março de 2022, a quase 3,9 milhões, aumento de 809% em relação aos 12 meses anteriores. No mesmo mês, foram contabilizados 29,6 milhões de usuários cadastrados no Pix, a expectativa é que em 2025 sejam 51 milhões, alta de 72%.

DOC/TED

Ao contrário do Pix, o DOC e o TED registraram queda de 26% no mobile banking e de 38% no internet banking. Também caíram os número de saques nas agências e postos de atendimento bancário. Mesmo assim, houve um aumento de 10% dessas operações, que pode ser atribuído à retomada na utilização de dinheiro em espécie após uma queda no primeiro ano da pandemia.