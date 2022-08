Chupando o dedo

A coisa para Neri Geller não está pra peixe! O Deputado Federal que tenta cadeira no Senado da República nas eleições desse ano tem obstáculos terríveis em seu caminho. Ele se apresentou aos eleitores como o “queridinho” da família Maggi e pensou que só isso o cacifaria à disputa desse ano. Esqueceu de combinar com os “alemães” (eleitores), como diriam. Vou tentar explicar.

Neri saltou de vereador de dois mandatos de Lucas do Rio Verde para deputado federal eleito em 2018 depois de participar do pior governo da história recente do Brasil, o de Dilma Rousseff, em que ocupou, entre outros cargos, o de Ministro da Agricultura. Homem de confiança do maior sojicultor individual do mundo, Eraí Maggi, e do CEO do maior conglomerado de soja da américa latina, a A. Maggi, Blairo Maggi, Neri postula a vaga ao Senado.

Em reunião em Brasília, decidiu, juntamente com o Senador Carlos Fávaro (PSD), prestar apoio à eleição da chapa Lula x Alckmin (sim, estes dois já foram inimigos mortais no passado) à presidência da República. Faltava-lhes, contudo, um palanque no estado. Esse grupo que se ajuntou ao redor do nome do Lula tentou lançar diversos candidatos ao Governo de Mato Grosso: Zé do Pátio (PSB), Percival Muniz (MDB) e até Carlos Fávaro (PSD) foram cogitados. Como não “pegaram” no eleitorado, Fávaro se aproximou de Mauro Mendes (UB), sugerindo que este mantivesse o palanque “aberto” a todas as candidaturas ao Senado. O próprio Presidente Bolsonaro teria ligado para Mauro Mendes “pedindo” que isto não acontecesse.

E mais! Ciro Nogueira, Presidente do PP, partido pelo qual Neri busca eleger-se senador, proibiu, peremptoriamente, qualquer apoio dos membros do partido à candidatura Lula x Alckmin. Assim, Neri ficou sem palanque estadual e sem palanque nacional. “Despalancado”, Neri vê seu apoio minguar nas principais regiões do estado. Bom, na região Sul/Sudeste ele tenta uma aproximação com o Deputado Estadual Nininho e do grupo do prefeito Zé do Pátio. Nossa região, no entanto, politizada como é, tem a tendência (a meu sentir positiva) de votar em candidatos da terra. Somos um polo político importante em razão desse comportamento do eleitorado.

Assim, com uma candidatura natural ao Senado aqui de Rondonópolis, pouco esforço e quase nenhum investimento Nininho ou Zé do Pátio dispenderão em sua candidatura. Na baixada cuiabana, Neri está “enrolado” sem o apoio do governador, que já assumiu a candidatura de Wellington Fagundes; pouca capilaridade conseguirá. E no médio-norte e no norte do estado, as regiões mais bolsonaristas que temos, como é que ele vai pedir voto para si e para Lula? O deputado que sonha ser senador lembra o conto do rato que queria comer a lua pensando que fosse queijo. Vai dar não. Neri ficou, como se diz, chupando o dedo.