Cidade de Deus é o 2º filme de língua estrangeira mais assistido no mundo

Seja no cinema, sozinho, em casa com a família ou até mesmo em uma maratona com os amigos, assistir filmes ou séries é sempre um bom passatempo. Pensando nisso, a plataforma Preply realizou uma pesquisa e descobriu quais são as obras cinematográficas mais assistidas e bem avaliadas do mundo.

O levantamento analisou os filmes e as séries em língua estrangeira mais populares através do IMDB – uma base de dados online de informações sobre cinema, TV, música e games. Além de obras em inglês, o intuito da pesquisa era averiguar quais obras de diferentes idiomas são famosas entre o grande público.

O destaque brasileiro é do famoso Cidade de Deus, que aparece logo na segunda posição dos mais assistidos do mundo, atrás apenas de Os Intocáveis, que ocupa o primeiro lugar. Já em terceiro está o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, demonstrando que dois dos três filmes em língua estrangeira mais assistidos são de origem e língua francesas.

Muito além dos blockbusters norte-americanos

Além dos longa-metragens, a Preply descobriu que séries estrangeiras também fazem bastante sucesso, como La Casa de Papel, que ficou em primeiro lugar no levantamento da empresa. Dois seriados alemães (Dark e Como Vender Drogas Online) e dois coreanos (Round 6 e Kingdom) também são destaques estrangeiros no Top 10, que ainda inclui seriados aclamadas pelo público, como o sueco The Bridge na quarta posição, o espanhol Elite em quinto lugar, o norueguês Skam em nono e o brasileiro O Mecanismo como sétimo colocado.

Conheça os filmes em língua estrangeira mais assistidos no mundo, segundo a Preply:

1º. Os Intocáveis (2011, francês)

2º. Cidade de Deus (2002, português)

3º. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001, francês)

4º. A Viagem de Chihiro (2001, japonês)

5º. Parasita (2019, coreano)

6º. A Vida É Bela (1997, italiano)

7º. O Labirinto do Fauno (2006, mexicano)

8º. Oldboy (2003, coreano)

9º. A Vida dos Outros (2006, alemão)

10º. Princesa Mononoke (1997, japonês)

11º. Os Sete Samurais (1954, japonês)

12º. A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004, alemão)

13º. Meu Amigo Totoro (1988, japonês)

14º. A Caça (2012, dinamarquês)

15º. O Túmulo dos Vagalumes (1988, japonês)

16º. Cinema Paradiso (1988, italiano)

17º. O Barco: Inferno no Mar (1981, alemão)

18º. Kimi No Na Wa (2016, japonês)

19º. A Separação (2011, persa)

20º. O Segredo dos Seus Olhos (2009, espanhol)

21º. Relatos Selvagens (2014, espanhol)

22º. Operação Invasão (2011, indonésio)

23º. Corra, Lola, Corra (1998, alemão)

24º. Invasão Zumbi (2016, coreano)

25º. Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011, sueco)