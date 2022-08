Cliente é assassinado com vários tiros dentro de estabelecimento comercial em Rondonópolis

Um homem identificado como Célio Morante Bezerra, 50 anos, foi morto com vários tiros na manhã desta quarta-feira (03), em um estabelecimento comercial do ramo de funilaria que fica localizado na rua Arnaldo Estevão, no bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do proprietário do estabelecimento, a vítima era um cliente e tinha deixado um veículo para reparos, quando, um suspeito chegou ao local atirando contra a vítima.

Ele tentou fugir correndo em direção ao escritório, porém, o suspeito o perseguiu e disparou mais tiros contra ele e em seguida fugiu.

Morante não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no ambiente e constatou o óbito.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Politec também estiveram no local.

A PM informou que a vítima tinha várias passagens criminais como:

2015 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

2016 – AMEAÇA. (COBRANÇAS)

2017 – AMEAÇA. (AMEAÇOU DE MORTE O SÓCIO).

2017 – AMEAÇA. (COBRANÇA)

2018 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E CONDUZIR VEICULO SOB INFLUENCIA DE ALCOÓL.

Possui processo criminal por homicídio no estado do Paraná e no Mato Grosso.