CMJR e SECITI realizam 1º Encontro Municipal da Juventude de Rondonópolis

O Conselho Municipal da Juventude de Rondonópolis, vinculado a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITI), realiza no espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Pe. Lothar, na Vila Operária, durante esta sexta-feira (12), o 1º Encontro Municipal da Juventude de Rondonópolis, que reúne jovens de várias idades e escolas da cidade para debater e discutir políticas públicas direcionadas a este importante segmento social.



Prefeito e membros do Conselho da Juventude…

O prefeito José Carlos do Pátio esteve no encontro prestigiando o evento e visitou cada parceiro participante, bem como falou com os jovens presentes sobre as diversas políticas públicas implementadas por sua gestão, que beneficiam o segmento jovem da cidade, seja através de ações da cultura, do esporte, saúde e da educação.

Segundo Cíntia Sanches, membro do Conselho, e integrante da Secit, o CMJR completa seu primeiro ano de existência e já realiza em parceia com a administração municipal e diversos parceiros, o seu primeiro encontro do município.

Conforme a representante do CMJR, durante esta sexta-feira, os jovens terão a oportunidade de trocar informações, apresentar e debater ideias para políticas públicas direcionadas ao segmento, bem como participar de serviços educacionais oferecidos pelos parceiros, como instituições de ensino através de ofertas de bolsas de estudo, oportunidade de empregos e orientações sobre confecção de currículo, e serviços de saúde dentária, entre outros.

Durante o evento, os presentes também participaram de atrações culturais, como música e dança. Conforme Cíntia Sanches, “a juventude precisa participar mais, e se unir para diminuir as desigualdades, pois a gente sabe que quando se dá oportunidade aos jovens, eles se engajam e podemos perceber o potencial de se tornarem grandes profissionais aqui em Rondonópolis”, pontuou.

A Secretária de Ciência e Tecnologia, Neiva de Col, externou que “eu fiquei imensamente gratificada pelo fato do Conselho da Juventude estar vinculado à Seciti, pois a gente tem pessoas engajadas em proporcionar aos jovens e a juventude de Rondonópolis a oportunidade de discutir seus problemas e seus anseios, de se tornarem protagonistas de sua história e fazer a diferença no município, bem como no Estado. Então, a nossa intenção é isso mesmo, incentivar a juventude de Rondonópolis a se tornar protagonista”, argumentou.

Neiva de Col foi além e destacou que “as políticas públicas não podem deixar de fora nenhum segmento da sociedade e nenhuma faixa etária. E o Conselho da Juventude, nesse primeiro ano de existência tem se esforçado em travar suas lutas internas para conquistar seu espaço”. Por outro lado, segundo ela: “a gestão municipal tem atuado de forma incisiva para proporcionar oportunidades de qualificação profissional aos jovens locais”. E prossegue: “nós somos parceiros e estamos fechando essa cadeia com o oferecimento de formação superior, através de parcerias com diversas instituições, como a UNEMAT, IFMT e ainda a UFR, cujas novidades, devemos anunciar em breve”, explicou a secretária.

PARCEIROS

Conforme os organizadores, o encontro reuniu parceiros importantes de diversos segmentos, como o educacional que reúne instituições como o: IBG; NICESUMAR; YPY; UNEMAT; UNIFAEL; CIEE; IFMT; FASIPE e ZUMBI DOS PALMARES.

Além dos parceiros da área educacional, diversas Secretarias Municipais também levaram a sua contribuição, como: Seciti, Secretaria de Saúde; Assistência Social; Educação; Esporte; Cultura; Meio Ambiente que distribuiu cerca de 100 mudas de plantas frutíferas e ornamentais como: caju, goiaba e variedades de Ipês: de Jardim e, do Paraná, além da participação do PROCON.

Todavia, o encontro ainda contou com a parceria de empresas do segmento econômico como bancos, associações e empresas do comércio local, que também estiveram presentes e prestaram a sua contribuição para a realização do evento, como: MAKEUP 10; AVANCY; THOMAZ BARBEARIA; CAFÉ DA FEIRA; OBRA KOLPING; CÁRITAS DIOCESANA e SICOOB.

Conforme a representante do CMJR, Cíntia Sanches, esse primeiro encontro da juventude pretende se tornar um marco e uma tradição no calendário festivo da cidade daqui pra frente. Para isso, a Prefeitura já enviou um projeto de lei ao poder legislativo, para incluir esse evento no calendário festivo anual de ações da municipalidade.