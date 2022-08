Colheita do milho encerra em Mato Grosso; algodão atinge 89%

Os trabalhos de colheita do milho safra 2021/22 foram encerrados em Mato Grosso. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), que trazem ainda para a cultura do algodão um total de 89,56% da área já com a produção retirada das lavouras.

Os números foram divulgados no dia 19 de agosto. Dados publicados no dia 12 revelavam para o milho a existência de trabalhos nas regiões de Centro-Sul e Sudeste do estado. Ao se comparar com o ciclo 2020/21 em igual período os trabalhos nas lavouras do cereal encontravam-se em 98,88% concluídos.

Algodão segue avançando

Segundo o Imea, os trabalhos com a colheita do algodão avançaram 15,31 pontos percentuais na variação semanal entre 12 e 19 de agosto e atingiram 89,56% da área destinada para a cultura. Em comparação a safra 2020/21 o resultado da colheita é 24,88 pontos percentuais superiores aos 64,69% constados no período analisado.

O Nordeste e o Médio-Norte mato-grossense são as regiões mais adiantadas com 94,13% e 90,84%, respectivamente. Em seguida o Oeste com 89,46% e o Noroeste com 89,45%. Já o Sudeste do estado colheu 88,56% da área e o Centro-Sul com 86,21%.