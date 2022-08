Colisão de forte impacto deixa veículos destruídos após capotamento

Um acidente de alto impacto aconteceu na tarde deste sábado (27) e causou um capotamento deixando os veículos destruídos, a colisão aconteceu na avenida dos Estudantes em frente ao Parque de Exposições em Rondonópolis-MT.

De acordo informações do Boletim de Ocorrência (BO), o condutor de uma caminhonete seguia pela avenida dos Estudantes na preferencial e ao chegar em frente ao Parque de Exposições, o motorista de um veículo Fiesta não respeitou a sinalização e causou o acidente.

Com o impacto os automóveis vieram a capotar na via, apesar do impacto os motoristas não tiveram ferimentos graves, apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou que os condutores estavam lúcidos e bem.

Um guincho foi acionado para retirar os carros da via, a Polícia Militar e a Civil também estiveram presentes na ocorrência.