Colisão traseira entre veículos deixa três pessoas feridas na MT-270

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira envolvendo dois carros, na manhã desta segunda-feira (15), na curva próxima a entrada da estrada do Viola, na MT-270, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, três veículos seguiam sentido a Rondonópolis quando o condutor de uma caminhonete reduziu a velocidade, na sequencia o motorista de um carro Siena também reduziu a velocidade e o motorista de um carro Gol que seguia atrás não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do Siena.

Pai e filho que estavam no carro Gol ficaram feridos, foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital.

Já no carro Siena havia três pessoas, onde uma menina ficou ferida e foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital. As outras duas pessoas que estavam no carro não ficaram feridas.