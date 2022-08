Com auxílio de cão farejador, PRF prende dupla suspeita de tráfico e tira cocaína de circulação

Dois homens foram presos suspeitos pelo crime de tráfico de droga, a prisão ocorreu na noite desta quarta-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do PRF Vicente, estava havendo uma abordagem de rotina e um ônibus de viagem foi parado.

Com auxílio de um cão farejador, foi localizado porções de cocaína dentro de bagagem de dois bolivianos, as malas estavam com fundo falso e revestida com entorpecente.

Eles alegaram que pegaram a droga no Peru e receberiam 1500 dólares cada um para entregar no estado de São Paulo.

Diante do flagrante, o entorpecente foi apreendido, a dupla foi presa e vai ser encaminhada para a Polícia Federal.