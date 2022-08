Com ciúmes, suspeito faz ameaças de morte e tenta arrancar o portão da casa da vítima

Um homem foi preso após tentar invadir a casa da ex companheira e fazer ameaças de morte, o caso aconteceu por volta das 23h de segunda-feira (29), no bairro Vila Poroxo, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), motivado por ciúmes, o suspeito foi até a residência da vítima que fica em uma quitinete e começou a balançar fortemente a grade do portão e fazer ameaças de morte.

A Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer ao endereço e guando a guarnição chegou, o suspeito já tinha saído do local, mas, retornou instantes seguintes.

Ele estava com um estilete e foi detido pela PM e encaminhado para delegacia.

Vale ressaltar que a vítima já possui um BO contra o suspeito, emitido no dia 11/08/2022.