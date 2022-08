Começam hoje inscrições para seletivo em cursos superiores na Unemat

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nesta terça-feira (16) o edital nº 009/2022 para o processo de seleção especial II para o preenchimento de 1.129 vagas em 56 cursos superiores ofertados pela instituição. As inscrições são gratuitas e todo o processo seletivo será realizado de forma remota e deverá ser realizado entre os dias 17 e 21 de agosto.

As inscrições começam às 8h do dia 17 de agosto e terminam âs 23h59 do dia 21 de agosto. Neste processo seletivo o interessado deverá redigir uma carta de intenção conforme modelo em anexo presente no edital. No momento da inscrição é necessário anexar os seguintes documentos: Histórico escolar do ensino médio e a carta de intenção digitalizada (PDF). O candidato que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última inscrição efetuada no sistema.

Na segunda-feira, dia 22 de agosto, a Unemat irá divulgar a relação de inscrições deferidas. No dia 31 de agosto será divulgado o resultado preliminar dos candidatos aprovados e classificados. O resultado final será conhecido no dia 05 de setembro e as matriculas serão realizadas de forma presencial no dia 06 de setembro. O início das aulas para os aprovados é imediato, com ingresso nesse segundo semestre letivo 2022/2.

As vagas oferecidas pela Unemat são para as seguintes cidades e cursos:

Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Floresta

Barra do Bugres: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática

Cáceres: Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Geografia, História, Letras e Matemática

Confresa: Pedagogia e Tecnologia em Construção de edifícios

Diamantino: Administração e Educação Física

Itiquira: Engenharia de Produção Agroindustrial

Jaciara: Letras

Juara: Administração, Letras, Pedagogia

Luciara: Tecnologia em Agropecuária

Nova Canaã do Norte: Engenharia Civil

Nova Lacerda: Ciências da Natureza

Nova Mutum: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis

Nova Xavantina: Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Turismo

Pontes e Lacerda: Letras e Zootecnia

Rondonópolis: Letras, Pedagogia e Química

Sinop: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia e Sistemas de Informação

Tangará da Serra: Administração, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo e Letras

Terra Nova do Norte: Matemática

Vila Bela da Santíssima Trindade: Ciências da Natureza

Vila Rica: Ciências Biológicas

Para acessar o edital e demais informações acesse: portaldocandidato.com