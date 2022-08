Como manter as unhas fortes e saudáveis em casa

Manter as unhas fortes e saudáveis sem ir ao salão sempre é um desafio! Mas não podemos descuidar, nossas mãos merecem tanta atenção quanto as outras partes do corpo e é possível cuidar delas em casa sem gastar muito.

Aqui vão algumas dicas de como manter suas unhas bonitas e fortes:

Corte as unhas regularmente

Aparar é importante para evitar unhas encravadas e quebradas. Para facilitar o processo você pode cortar logo após o banho.

Use serum de unhas

É importante manter as unhas e cutículas hidratadas e um fortalecedor pode ajudar a reparar suas unhas fracas e quebradiças.

Mantenha suas unhas limpas e secas

Lugares úmidos e sujos podem promover a proliferação de germes e bactérias e a exposição muito frequente à umidade pode deixar suas unhas fracas.

Tenha uma dieta rica em proteínas

A queratina que compõe as unhas, por isso, ingerir alimentos como peixes, amendoas e feijão aumenta a fabricação dessa proteína no seu corpo e consequentemente nas unhas.

Seja cauteloso durante a manicure ou pedicure

Preste atenção nos materiais utilizados, sempre dê preferência a profissionais de sua confiança e evite mexer muito nas cutículas.

Não use esmaltes agressivos

Evite o uso de esmalte com formaldeído e dibutilftalato. Esmaltes muito pigmentados também tendem a deixar as unhas amareladas e fracas.

Pare de roer as unhas

É importante deixar esse hábito pois a boca tem bactérias que podem entrar facilmente no corpo através das unhas.