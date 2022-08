Como ser verdadeiramente livre nos dias atuais

Nossa indicação literária da semana é a obra “Barões e Escravos do Café”, de Sônia Sant´Anna, que conta a história do Vale do Paraíba, o início da colonização, o crescimento e declínio da sociedade cafeeira, movimentos abolicionistas e o fim da escravidão, com o decreto da Princesa Isabel de 13 de maio de 1888 conhecido como “Lei Áurea”.

Em uma noite os escravos estavam nas ruas comemorando o fim da escravidão, no dia seguinte lá estavam mendigando, roubando e se prostituindo. Passaram uma vida inteira sonhando com o fim da escravidão, mas o sonho no fim não era tão dourado como parecia. Muitos negros nunca saíram da senzala. Parecia mais seguro se agarrar aos velhos senhores do que ficar à mercê de esmolas pelas sarjetas.

Mas por que o fim da escravidão não resolveu o problema dos negros? Na lição do filósofo grego Aristóteles, a verdadeira liberdade não é aquela que livra das correntes, e sim a que lhe permite escolher livremente seu próprio caminho. Sem estudos, sem posses, sem profissão, a falta das correntes muito pouco mudou na realidade escrava desses homens e mulheres castigados pela vida.

Mas e você hoje, se considera livre? Livre de correntes é fácil, mas livre nos termos de Aristóteles são outros quinhentos. Esse relato histórico do Brasil imperial dos séculos XVIII e XIX nos ensina muito nas terras tupiniquins do século XXI. De nada adianta não estar preso se você não estiver em condições de escolher livremente seu caminho.

A nossa vantagem em relação aos escravos de outrora, é que nós podemos estudar, podemos ler, podemos nos profissionalizarmos, podemos lutar por um futuro melhor, com as condições de que dispomos. Temos bibliotecas municipais ou públicas em cada município brasileiro. Temos escolas públicas e cursos mantidos pelo governo. Muitas empresas possuem bolsa de estudos, oferecem cursos de aperfeiçoamento ou estágios profissionalizantes para os próprios funcionários. O que falta muitas vezes é o interesse. Condições que os negros escravizados sonharam ter no passado.

A obra também traz a perspectiva dos barões. Em meio ao vozerio cada vez maior pela abolição da escravatura, alguns latifundiários mais dinâmicos tentavam inutilmente convencer os colegas cafeicultores a alforriar seus escravos (a carta de alforria era um documento em que o proprietário do escravo lhe concedia a liberdade, abrindo mão de seus direitos de dono) antes que o governo os tornasse livres, para tentar ganhar sua graça, e poder contratá-los por salário para mantê-los nas lavouras. Surdos e cegos aos acontecimentos não se anteciparam aos eventos e por fim foram à falência.

Seja patrão ou empregado, temos que nos antecipar aos acontecimentos, e nos munirmos de ferramentas para que possamos fazer livremente nossas escolhas. Conhecimento é poder, e quem não tem poder fica à mercê de quem tem. Você escolhe hoje se vai esquentar o sofá da sua sala todas as noites ou se vai escandar os bancos das escolas, mas amanhã a festa acaba, e quem não tiver opções continuará escravo. Sejamos buscadores, procurando melhorar sempre, sempre…