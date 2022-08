Comoção e homenagens marcam velório de Nelson Orlato

Desde a manhã desta segunda-feira (15), seguem as cerimônias de despedida do prefeito do município de Pedra Preta, Nelson Orlato (PSB). Ele faleceu na tarde deste domingo (14), após meses de uma batalha intensa contra um câncer no pâncreas. O corpo do gestor municipal foi velado na Câmara de Vereadores e a tarde foi levado para igreja Matriz, onde foi realizada uma missa. Agora há pouco, um cortejo fúnebre se encaminhou ao cemitério municipal, onde ocorrerá o sepultamento.

Durante a missa, muita emoção e homenagens a Orlato. Ele estava em seu terceiro mandato frente ao município. Na igreja, populares, amigos, companheiros de militância política e familiares. A primeira-dama de Pedra Preta, Mirian Orlato, emocionada, agradeceu aos presentes e destacou o legado construído e deixado pelo marido ao longo da vida pública. “Orlato era um homem que pensava no povo. Ele foi um guerreiro e antes de ir deixou tudo pronto para que se concretize um futuro maior para esta cidade. O legado tem que ser continuado. O legado de um carinho enorme pelas pessoas, de fazer o bem e em prol dos menos favorecidos. Orlato é um homem sério, de bom coração e que jamais deixou o poder subir à cabeça. Foi isso que ele sempre nos ensinou”, disse.

Nesta terça-feira (16), o cargo de prefeito de Pedra Preta passará formalmente às mãos de Iraci Ferreira De Souza, atual vice-prefeita. Ela será empossada às 13h, na Câmara Municipal. A presidente do Poder Legislativo, vereadora Edna Costa (PSB), também prestou homenagens ao prefeito. “Nelson Orlato foi um pai para este município. Em cada canto há algo que nos lembre da figura dele, e isso faz com que ele permaneça sempre vivo. Para mim, enquanto pessoa, perco uma figura quase que familiar. Um amigo, além de um prefeito. Cada pedra-pretense se ente um pouco órfão. Eu também me sinto assim”, disse. “Enquanto eu estiver como presidente da Câmara e como vereadora, vou estar sempre pronta para levar adiante aquilo que Nelson construiu. Pedra Preta sem Nelson Orlato não é a mesma coisa”, completou.

Orlato tinha 74 anos de idade, era natural de Osvaldo Cruz, cidade do interior paulista. Ele estava no terceiro mandado, ele já havia sido prefeito em dois mandatos anteriores. Mesmo adoentado, e fazendo tratamento de câncer, Orlato estava na ativa e fazia questão de dar expediente na prefeitura.

MAIS HOMENAGENS

Autoridades políticas do Estado prestaram homenagens a Nelson Orlato. Nas redes sociais, nomes da política mato-grossense se manifestaram:

Mauro Mendes e Virgínia Mendes – Governador e primeira-dama de Mato Grosso

“Ficamos muito abalados com a notícia da morte do prefeito de Pedra Preta, Nelson Orlato, vítima de um câncer no pâncreas. Ele será lembrado como um homem que fez muito pelo município e lutou até o fim para melhorar a vida das pessoas. Sabemos a dor de lidar com essa doença e queremos manifestar nossa profunda solidariedade com a família e amigos do Nelson. Eu e meu amor @virginiamendesoficial estamos em oração para que Deus possa confortar os corações enlutados”.

Wellington Fagundes – Senador da República

“Wellington Fagundes (PL) divulgou nota de pesar. “Perdi um amigo e a região Sul perdeu um prefeito comprometido a melhorar a cidade Pedra Preta. Ele era um pioneiro da cidade e estava no terceiro mandato. Meus sentimentos aos amigos e familiares por perder um pai e avô no Dia dos Pais”.

Janaína Riva – Deputada Estadual

“Lamentamos a partida de Nelson Orlato, vítima de um câncer no pâncreas, lutou como um guerreiro. Que Deus dê forças a família e amigos”.

Max Russi – Deputado Estadual e Presidente do PSB -MT

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento do meu amigo Nelson Orlato, prefeito de Pedra Preta. Nosso coração também se entristece, nesse domingo do dia dos pais. Nelson foi um homem íntegro, amigo, pai, esposo e avô amoroso. Minha solidariedade e sentimento a sua esposa, a dona Miriam, filhos, familiares e amigos”.

Thiago Silva – Deputado Estadual

“Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do prefeito de Pedra Preta, Nelson Orlato, nesta tarde de domingo. Ele lutava contra o câncer de pâncreas e, infelizmente, essa enfermidade tirou a sua vida. Estendo as minhas condolências aos familiares, amigos e toda a população pedra-pretense por essa perda! Que Deus possa confortar todos familiares neste momento de dor”.

Claudinei Lopes – Deputado Estadual

“Lamento o falecimento do prefeito de Pedra Preta, Nelson Orlato. Uma grande pessoa, que fez muito pelo município. Sempre solicito, nos encontramos algumas vezes pra discutirmos o melhor para Pedra Preta”.

Nininho – Deputado Estadual

“Conheci o Nelson na década de 80 e sei que era uma pessoa que gostava do trabalho e da política do bem”.

José Carlos do Pátio – Prefeito de Rondonópolis

“O Prefeito José Carlos do Patio manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do prefeito do vizinho município de Pedra Preta, Nelson Orlato ocorrido neste domingo (14). Pátio se solidariza aos amigos e familiares, bem como aos munícipes pedrapretenses pela significativa perda. Nelson Orlato lutou o bom combate, prestou relevantes serviço ao municipio e a região sul/sudeste do estado e será lembrado por seus concidadãos. Que Deus em sua infinita bondade o acolha na pátria celestial”.

