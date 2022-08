Conheça 4 opções de passeios para quem vai conhecer a região de Doha, no Catar

Em menos de quatro meses, o Catar espera receber mais de 1,2 milhão de turistas para o maior evento de futebol do mundo, que acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. A nação possui 2,5 milhões de habitantes e é o menor território a sediar o Campeonato Mundial da FIFA com apenas 11.574km².

Apesar de pequena, a expectativa do país é de arrecadar até 17 bilhões

para a sua economia, além de usufruir do momento para apresentar a cultura e pontos turísticos da região. Com isso em mente, a Civitatis compartilhou quatro passeios ao redor de Doha que os turistas, telespectadores do evento, podem fazer durante a sua visita ao Catar. Confira!

Desert Safari para apreciação

Desertos são fonte de uma beleza única, mas também podem proporcionar grandes aventuras. Se você estiver por lá, vale tirar algumas horas para atravessar as dunas de areia em um veículo 4×4 pelo deserto. Esta é uma oportunidade para interagir com camelos e apreciar a vista do Golfo Pérsico. O dune bashing, prática que consiste em percorrer pelos terrenos irregulares das dunas em alta velocidade, que também acontece no safari, é divertido e adequado para todas as idades.

Tour por Doha

Doha tem mais do que os estádios de futebol. Para quem estiver acompanhando a copa presencialmente, vale fazer um tour pelos principais bairros e museus de Doha. Um dos pontos imperdíveis é o Museu de Arte Islâmica, ambiente repleto de artefatos e registros do mundo mulçumano. Além da riqueza histórica do local, o edifício, por si só, é uma obra arquitetônica feita pelo famoso arquiteto I.M Pei.

Outros lugares que os turistas não podem perder são a Corniche, uma passarela marítima que se estende por toda a baía da capital, o bairro de Katara, conhecido por suas praias e cultura central, no norte da cidade. De lá, já é possível contemplar os barcos de madeira e os arranha-céus, famosos cartões postais de Doha.

Aventura completa no deserto



Para quem gosta de adrenalina não pode perder a chance de ter uma aventura completa no deserto do Catar. Há uma hora de carro de Doha é possível fazer o dune bashing em um carro 4×4, sandboard, um esporte parecido com o surfe só que na areia, e um passeio de camelo pelas dunas. A experiência é ótima para tirar fotos, apreciar as belezas naturais da região e conhecer o mar interior de Khor Al Adaid, muito próximo da fronteira com a Arábia Saudita. Mas reserve um dia inteiro para essa atividade! Passeios Aquáticos pelo Porto Arabia

Para aproveitar um dia de sol, não tem tour privado melhor que a prática de caiaque ou paddle surf pelas águas do Porto Arábia com vista para os enormes arranha-céus em The Pearl no Catar. A recomendação é escolher uma empresa que ofereça todas as informações necessárias para se aventurar pelas águas de Doha. O passeio é ótimo para explorar a cidade de uma forma diferente, praticando um esporte e se refrescando.