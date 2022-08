Conheça as 5 melhores profissões do mundo

O emprego dos sonhos de uma pessoa pode ser o pesadelo de outra. Dito isso, certos empregos são universalmente cobiçados por razões de salário, estabilidade, status e desafio intelectual. Viagens, saídas criativas e o desejo de ajudar os outros são outros fatores que tornam um trabalho atraente.

Os 10 melhores empregos do mundo, listados por várias publicações, estão em alta demanda e normalmente exigem um diploma de bacharel ou superior. Quer saber quais são? Confira a lista:

Analista de Segurança da Informação

O U.S. News & World Report classificou o analista de segurança da informação no primeiro lugar para os melhores empregos em 2022. Essa carreira envolve evitar ataques cibernéticos e impedir hackers que tentam violar o banco de dados confidenciais de uma empresa.

Enfermagem

Em segundo lugar na lista de melhores empregos do U.S. News & World Report está a área de enfermagem. Um enfermeiro desempenha funções relacionadas à saúde dos pacientes, como desenvolver planos de tratamento e cuidados com a saúde. Ajudar os pacientes a viver estilos de vida mais saudáveis ​​pode ser profundamente gratificante.

Diretor Executivo

Um cargo de CEO é a carreira de negócios mais bem paga do mundo, de acordo com o site Great Learning. Com um salário estimado de $ 331.000, o CEO é o responsável final pelo sucesso de uma empresa. Os membros do conselho corporativo procuram contratar um líder comprovado com mestrado e anos de experiência no setor.

Engenheiro petrolífero

A engenharia é conhecida por altos salários, e os engenheiros de petróleo ganham ainda mais do que outros engenheiros, de acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), dos EUA. Com um diploma de bacharel, os engenheiros de petróleo não ficam presos em uma mesa – eles viajam pelo mundo ajudando empresas a localizar recursos subterrâneos de gás e petróleo.

Cirurgião plástico

Embora frequentemente associados a celebridades de Hollywood, os cirurgiões plásticos também tratam lábios leporinos, orelhas deformadas, cicatrizes e queimaduras. Um relatório de compensação médica do Medscape em 2021 mostrou que os cirurgiões plásticos ganhavam mais que o dobro do salário anual de um pediatra, por exemplo. O salário mais alto é compatível com anos de treinamento de residência e bolsas exigidas após a faculdade de medicina.