Contrato para regularização fundiária do Jardim São Bento é assinado em Rondonópolis

Cerca de 230 moradores do Jardim São Bento fizeram parte do ato de assinatura dos contratos de regularização fundiária na noite desta segunda-feira (1), na Escola Dulcineia Cascão, no bairro Serra Dourada. Essa ação faz parte do programa de regularização fundiária realizado pela Prefeitura de Rondonópolis por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

O prefeito José Carlos do Pátio fez a entrega dos contratos e depois participou de um bate-papo com os moradores para ouvir as reivindicações e dar os encaminhamentos necessários. Para o gestor, este tipo de ação é necessária para resolver assuntos de interesse social.

“Essa área do Jardim São Bento era uma situação complicada, não tinha uma saída, mas estamos resolvendo de uma forma legal e institucional. O município comprou a área direto do dono e neste ato de hoje estamos fazendo o contrato para cada um poder pagar as parcelas com valor médio de R$ 90,00 e em R$ 120 prestações”, conta.

De acordo com o prefeito isso é necessário para que depois possa ser feito o assentamento e o lote social. “Estamos dando dignidade a esses moradores, é um bairro grande e estamos legalizando, assim como estamos fazendo em outras regiões da cidade”, afirmou.

A dona Maria das Graças Marques Pires, estava entre os mais de 200 moradores que assinaram o contrato, ela aguardava a regularização há 22 anos. “Na época não tive condições de pagar, fiquei viúva, sem emprego, mas então fui na Habitação, procurei ajuda e hoje estou realizando um sonho. Já construí um pouco no terreno e agora com a documentação vou poder ampliar”, comemorou dona Maria.