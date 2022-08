Corinthians goleia de 4 a 1 e avança na Copa do Brasil

O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil após vencer o Atlético-GO por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. Gil abriu o placar e o centroavante Yuri Alberto desencantou ao balançar as redes três vezes. Wellington Rato descontou para os visitantes. A semifinal será disputada com o Fluminense que, um pouco antes, empatou em 2 a 2 com o Fortaleza no Maracanã.

Com 2 a 0 de desvantagem do jogo de ida, o Timão partiu para a pressão diante de sua torcida. Até os 15 minutos iniciais já havia se atirado ao ataque por cinco vezes, inclusive em chute forte do centroavante Yuri Alberto, que buscava seu primeiro gol pelo novo clube.

O Dragão pouco criou e, com o regulamento na mão, adotou postura reativa. De tanto martelar, o Corinthians acertou uma bola na trave esquerda do goleiro Renan em boa arrancada de Róger Guedes, aos 35’. Aos 41′, Renato Augusto recebeu da direita e cruzou para cabeceio certeiro de Gil: 1 a 0.

Desfecho

A etapa final começou bem para os corintianos: aos 4′, Róger Guedes achou Yuri Alberto, que invadiu a área e chutou firme para ampliar com a bola por entre as pernas de Renan: 2 a 0 – e placar agregado igualado.

E melhorou para os donos da casa aos 10′: novamente com Yuri Alberto, de cabeça, aproveitando falta da direita cobrada por Renato Augusto: 3 a 0.

Tinha mais: aos 26′, Renato Augusto acertou sua terceira assistência na partida para Yuri Alberto invadir a área e, com estilo, encobrir Renan: 4 a 0.

Os visitantes ainda descontaram: aos 41′, com Wellington Rato, após bomba em jogada ensaiada na cobrança de falta. Mas ficou nisso: Timão classificado para a euforia dos mais de 43 mil torcedores em Itaquera.

Agenda

O próximo duelo do Corinthians será no domingo (21), às 18h, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO recebe o Cuiabá, em mesmo dia e horário, no Estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO

Local: Neo Química Arena (São Paulo-SP)

Data e hora: Quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rodrigo Figueiredo (RJ)

Gols: Gil (Corinthians), aos 41’/1ºT; Yuri Alberto (Corinthians), aos 4’/2ºT; Yuri Alberto; Yuri Alberto (Corinthians), aos 10’/2ºT; Yuri Alberto (Corinthians), aos 26’/2ºT; Wellington Rato (Atlético-GO), aos 41’/2ºT

Cartões amarelos: Wellington Rato (Atlético-GO), aos 12’/1ºT

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes). Técnico: Vítor Pereira.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas e Jorginho (Airton); Luiz Fernando, Wellington Rato e Léo Pereira (Ricardinho). Técnico: Jorginho.