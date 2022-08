Deolane Bezerra critica Leo Lins após o humorista fazer piada sobre a morte de MC Kevin

Deolane Bezerra se pronunciou após Leo Lins fazer uma piada sobre MC Kevin. Durante um show, o comediante debochou da morte do funkeiro. A advogada criticou o humorista, chamou ele de “babaca” e disse que não queria comentar o assunto.

A DJ falou que iria deixar a fala de Leo Lins passar em branco, mas se pronunciou após receber muitas mensagens sobre o assunto. Deolane explicou que não queria comentar ocorrido, pois, na visão dela, o humorista faz esse tipo de piada para ganhar visibilidade e ela não queria colocar o nome dele ainda mais em evidência por causa de uma piada de mau gosto.

“Para mim ele é um babaca, vai continuar sendo um babaca. Já perdeu um contrato e quando ele perder a legião que vangloria ele pelas babaquices que ele fala será melhor ainda”, disse a advogada.

O contrato ao qual Deolane se referiu foi com a demissão de Leo Lins do SBT. Ele foi dispensado pela emissora após debochar de uma criança com hidrocefalia.

“O mal por si só se destrói. O que nós podemos fazer pelo Kevin é continuar orando e é o que eu faço”, completou a viúva do funkeiro.

Antes de Deolane, a mãe de MC Kevin, também rebateu o humorista. “Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara, mas não fala das pessoas que já morreram porque você ofende as pessoas que estão vivas. Seu ridículo, presta atenção no que você fala, trouxa”, disse Valquíria Nascimento.

MC Kevin morreu em maio de 2021. O cantor caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Antes da queda, ele estava no quarto com a garota de programa Bianca Dominguez e o funkeiro MC VK, de quem era amigo.