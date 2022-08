Depois de resposta de entidades, ALMT aprova moção de repúdio contra Lula por fala em entrevista

A fala do candidato à Presidência da República em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre o agronegócio em rede nacional rendeu ao ex-presidente mais uma moção de repúdio aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Durante sabatina, o petista chamou parte do setor de “fascista”.

A fala de Lula foi feita em resposta ao questionamento da jornalista sobre a relação agronegócio e meio ambiente. O petista, então, disse: “O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista [é contra o meio ambiente]”, afirmou. “Porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que têm um comércio com o exterior, que exportam para a Europa, para a China, não querem desmatar”, disse o petista. “O Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando arma. Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém”. Ainda no contexto, o ex-presidente exaltou a agricultura familiar.

A fala não pegou bem. De imediato, produtores rurais e entidades ligadas ao agro reagiram oficialmente, entre elas A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp). “Os produtores brasileiros atuam com grande responsabilidade e serenidade visando o desenvolvimento do país”, declarou.

De Mato Grosso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a Aprosoja, também se manifestou em nota. “Lamentamos profundamente ter que escrever uma nota para repudiar a fala do então candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva”, disse. A entidade adjetivou a fala de Lula com um “um lapso de espontaneidade” (leia aqui).

Na ALMT, o deputado estadual Gilberto Cattani (PL) encabeçou a moção de repúdio. Mais uma contra Lula. Votaram contra apenas os deputados Lúdio Cabral (PT) e Wilson Santos (PSD). O deputado João Batista (PP) se absteve.