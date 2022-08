Deputado Janones e ex-ministro Salles brigam em bastidores de debate

O deputado federal André Janones (Avante-MG) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles protagonizaram uma briga nos bastidores do debate presidencial deste domingo (30), em São Paulo.

O desentendimento começou no início do debate, na primeira pergunta que o presidente Jair Bolsonaro fez ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre corrupção na Petrobras durante a gestão do petista à frente do Palácio do Planalto.

Dentre as acusações, foi possivel ouvir as palavras “corrupto” e miliciano”. Para não chegarem à agressão física, assessores e seguranças intervieram e afastaram Janones e Salles. Devido à confusão, fotógrafos e cinegrafistas avançaram para fazer fotos e filmagens.

A discussão ocorreu em uma sala reservada aos convidados dos seis candidatos à presidência da República que participaram do confronto promovido entre o grupo Bandeirantes, TV Cultura, Folha de S. Paulo e Uol. Participaram do debate os candidatos Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Avila (Novo), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Os dois são candidatos

Em busca de reeleição, André Janones, no início deste mês, retirou sua candidatura à Presidência e decidiu apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Ricardo Salles disputa em São Paulo uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PL.

Ambos os candidatos aguardam o deferimento da candidatura por parte de Justiça Eleitoral. Conforme o calendário eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 12 de setembro para julgar se acolhe ou nega os registros dos candidatos.