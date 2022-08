Derf prende suspeito por tráfico e ele acaba confessando roubo a estabelecimento

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (10) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis – MT. Além das drogas, foi encontrado uma arma calibre 32 na casa dele.

Segundo informações, os investigadores vinham fazendo o monitoramento do suspeito que estava com envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi abordado na Vila Mineira com porções de pasta base e maconha.

Na casa dele foram encontradas mais drogas e uma arma calibre 32 com munições intactas. Ele ainda acabou confessando aos policiais que havia praticado um roubo no final do mês de julho contra um estabelecimento comercial. Várias semijoias foram apreendidas.