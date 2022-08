DERF realiza 6ª incineração do ano e zera o estoque de apreensões

Os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) realizaram a 6ª incineração de drogas do ano de 2022, nesta sexta-feira (5), em Rondonópolis (MT). Foram incinerados aproximadamente 150 Kg de entorpecentes.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), dentre as drogas incineradas destacam-se diversas apreensões da PC.

Uma das apreensões foi feita quando um homem foi preso transportando 47 kg de maconha no interior de um veículo oriundo do estado de Mato Grosso do Sul. Um 2° indivíduo foi preso com uma grande quantidade de cocaína.

Ainda conforme a PC as ações fazem parte do esforço contínuo da Polícia Civil para evitar o acúmulo de drogas e armas na Delegacia de Polícia.

Só em 2022 foram incineradas 2 toneladas de drogas pela PC em Rondonópolis.