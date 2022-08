Desenhos educativos para assistir com as crianças

Passar um tempo de qualidade com a família e, principalmente, com as crianças significa se desconectar por um momento e aproveitar atividades ao ar livre, jogos de tabuleiros e atividades que estimulem a conexão. Mas, nos dias frios e chuvosos, assistir um bom programa de TV em família também pode ser muito valioso.

Pensando nisso, compartilho com vocês 5 desenhos educativos (e divertidos!) para assistir com as crianças. Confira!

O Show da Luna!

O Show da Luna! é uma série de animação sobre Luna, uma menina de 6 anos totalmente apaixonada por ciências! Para Luna, o planeta Terra é um laboratório gigante.

Caillou

Caillou é um menino curioso que conta com a ajuda de sua família e amigos para aprender lições valiosas sobre o mundo e a vida.

Peixonauta

A animação conta as aventuras de um peixe agente secreto que, com a ajuda de sua roupa especial, vive entre o mundo molhado, e o mundo seco, revelando mistérios e buscando soluções para proteger o meio ambiente.

Mundo Bita

Em uma viagem pelo universo, Bita é surpreendido pela falta do combustível que move o seu foguete: imaginação. A nave acaba caindo no planeta Terra, onde o amigão de bigode laranja conhece as crianças Lila, Tito e Dan. Juntos, eles embarcam em aventuras incríveis para encher o tanque do foguete do Bita.

Daniel, o Tigre

Daniel é um adorável filhote de tigre que mora com o pai e a mãe. Com a ajuda dos seus vizinhos e amigos, ele se diverte enquanto aprende as habilidades necessárias para lidar com a escola e a vida.

Gostou dessas sugestões? Então já prepare a pipoca, fique bem confortável e bom desenho!