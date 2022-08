Dia de Campo demonstra busca pela excelência na pecuária de precisão

A Agropecuária Ribeirópolis realizou na Fazenda Ribeirópolis II em Rondonópolis, a 2ª edição do Dia de Campo voltado para os clientes, parceiros e pecuaristas que buscam o melhoramento de seu rebanho. No evento, os presentes participaram de uma programação com palestras técnicas e ainda conheceram um pouco mais dos três segmentos da operação da Agropecuária Ribeirópolis em Mato Grosso, a seleção de Nelore PO, seleção de Nelore CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) e o setor de rebanho comercial.

O gestor pecuário da Agropecuária Ribeirópolis Ângelo Gardin De Cesare, explica o objetivo do Dia de Campo, com a possibilidade do pecuarista ver de perto como é o trabalho que é realizado na fazenda no pantanal e todo o processo da operação. “O Dia de Campo é a oportunidade que temos de estar próximo do cliente e de mostrar como é feito o processo operacional e os valores da empresa. Nós conduzimos os trabalhos o ano inteiro, mas em uma fazenda distante de Rondonópolis, lá no pantanal onde o acesso é difícil e com muitos desafios, e quando você vem para o Dia de Campo podemos mostrar toda a rotina de trabalho, o protocolo operacional desenvolvido dentro da fazenda e principalmente quais os resultados obtidos com estes processos, ou seja, um pacote de informações dentro do animal que vai levar qualidade e produtividade para o rebanho de nossos parceiros”, explicou.

Para iniciar os trabalhos no Dia de Campo, a palestra “Sistema de Produção a Pasto Agropecuária Ribeirópolis”, ministrada pelo engenheiro agrônomo, doutor Moacyr Corsi e falou sobre o sistema de produção implantado nas duas unidades da fazenda Ribeirópolis, que está no ano dois de execução. “O projeto está indo muito bem, tanto aqui como na fazenda do pantanal. E o que consiste este sistema de produção, ele produzir mais de maneira sustentável, rentável e suficiente, e o que seria rentável e suficiente? Rentável para ganhar dinheiro, sustentável tendo as condições de manter as boas práticas ambientais e sociais que mantenha este ganho é suficiente, pois a pecuária tem que proporcionar retornos econômicos semelhantes a qualquer alternativa de solo, quer seja na agricultura, silvicultura ou outra atividade”. Disse.

O responsável pelo Projeto MT Corsy, o engenheiro agrônomo Miguel Shiota explica que os trabalhos iniciaram em 2013, e atualmente abrange 11 fazendas que utilizam o sistema de controle ostensivo. “Os resultados estão sendo muito bons, no sentido de que a produtividade tem sido muito bem acompanhada pela margem e rentabilidade nas propriedades. Então na medida que o pessoal está intensificando, de fato as margens estão aumentando em um nível maior a cada ano”, enfatizou.

Para fechar a programação, a palestra do consultor Célio Arantes Heim teve como tema “Projeto Seleção PO Ribeirópolis”. “A ideia é ver os animais por morfologia e que corrijam, hoje comentamos aqui que com a avaliação de pedigree e avaliação genômica a assertividade está muito grande, pois quando você fala de um touro que vai por mais 15 quilos na desmama, ele tem 70 a 80% de chance de colocar isso com o genoma, e estamos em uma fase muito boa pois antes trabalhávamos muito na base da tentativa e acerto, por conhecimento de morfologia e pedigree”, destacou.

A agenda do Dia de Campo ainda contou com apresentações de empresas parceiras, como a Ouro Fino Saúde Animal, Pecus Tecnologia de Resultado para Pecuária, além da apresentação do Projeto Seleção CEIP Ribeirópolis dentro dos programas Gensys e Deltagen. O evento foi realizado no último sábado dia 06 de agosto.