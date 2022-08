Dicas de filmes e séries adolescentes para adultos

Se você já é adulto há anos, mas ama uma série ou filme adolescente americano essas dicas são para você!

Ultimamente o número de criações audiovisuais com essa temática tem crescido bastante, então por que não fazer uma lista com alguns filmes e séries dos últimos anos para maratonar com as amigas ou com o mozão?

Lá vai!

Eu nunca

A série retrata a vida de uma adolescente americana filha de pais indianos que não é nada popular e leva várias rasteiras da vida, mas mesmo assim não desiste do seu objetivo: ficar com o cara mais bonito da escola! Cheia de dramas e momentos engraçados é a série perfeita para maratonar em um final de semana.

Para todos os garotos que já amei

Essa trilogia é perfeita para quem é romântico, assim como a personagem principal do filme que escrevia cartas para todos os meninos que ela já se apaixonou. O plot twist é que essas cartas vão parar em mãos erradas.

Sierra Burgess é uma Loser.

O clássico: nerd se apaixona pelo cara mais popular da escola, mas a trama é escrita de um jeito que vai te arrancar suspiros. E spoiler: tem final feliz!

Atypical

Uma série de 4 temporadas que conta sobre a vida de um garoto autista. O desenrolar da história acaba envolvendo a família inteira e seus ciclos sociais. Além de conscientizar sobre autismo, é uma série super leve e gostosa de assistir.

Prontinho! Agora é só fazer a pipoca e dar play!