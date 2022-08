Dicas na hora de viajar de avião com bebê recém-nascido

Viajar com bebê de colo é um assunto que amedronta os pais inexperientes, afinal são muitos detalhes para dar conta. Aos poucos vocês conseguem entender melhor a dinâmica dos bebês e o que faz mais sentido para a rotina de vocês.

Mas não se preocupem! Até lá, essas 4 dicas para viajar de avião com bebês recém-nascidos vão ajudar vocês a se organizarem melhor nas próximas férias da família para que se divertir seja a única preocupação!

Reserve tudo com antecedência

É importante fazer reserva de passagens e hospedagem com bastante antecedência pois imprevistos sempre podem acontecer. E quanto mais cedo você fizer as reservas mais chances de ter assentos suficientes disponíveis além do melhor custo benefício.

Reserve os assentos da primeira fila

Apesar de um pouco mais caros, com um bebê de colo são os lugares mais confortáveis. Você consegue ter a parte da frente com muito mais espaço e mais facilidade no embarque e desembarque.

Leve sacos transparentes para os objetos soltos

Os suprimentos do bebê, como mamadeiras, chupetas, brinquedos, fraldas e roupas, devem ser guardados em sacos ziplock transparentes porque facilitam seu alcance durante a viagem e porque esses objetos estarão protegidos caso entrem em contato com algo de fora, como passaportes ou documentos.

Tenha atenção aos ouvidos do bebê

A pressão da cabine durante o voo pode causar dor de ouvido, por isso é importante ficar atento! Você pode oferecer amamentar ou chupeta durante a decolagem e a descida inicial para aliviar o desconforto.