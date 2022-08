Diesel fica R$ 0,22 mais barato nas refinarias a partir desta sexta

O preço médio de venda do diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro a partir desta sexta-feira (12). A redução de 4,07%, ou R$ 0,22, é a segunda queda que ocorre em uma semana.

A primeira redução foi de R$ 0,20 no dia 5 de agosto, quando o preço médio foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. De acordo com a Petrobras, os novos valores acompanham a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel.

Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel vendido nos postos, a Petrobras afirma que a parcela que recebe do valor final do preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba. Mas o repasse não é imediato ao consumidor nos postos de gasolina.

As duas reduções no preço do combustível no período de sete dias ocorrem após um intervalo sem reajustes no valor do combustível desde o início de maio do ano passado. Com as determinações, o preço do diesel nas distribuidoras caiu 7,5% (R$ 0,42), de R$ 5,61 para R$ 5,19.

As reduções ainda não foram contabilizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que não divulgou o seu levantamento de preços na semana passada devido a um ataque cibernético.

Conforme os dados da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o diesel no mercado nacional apresentava valor de R$ 0,60 (13%) acima do PPI (Preço de Paridade de Importação) na manhã desta quinta-feira.