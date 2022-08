Duas pessoas morrem após helicóptero cair na zona norte de São Paulo

Duas pessoas morreram após um helicóptero cair no início da noite desta sexta-feira (5), na avenida Fernando Mendes, altura do número 2.000, no Jaraguá, zona norte de São Paulo (SP).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, pessoas próximas ao local ouviram o barulho da explosão e viram a aeronave caindo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo ainda será analisado, mas equipes acreditam se tratar de um helicóptero de pequeno porte. A corporação confirmou os dois óbitos no local.

Seis viaturas do Grupamento se deslocaram até a região do acidente, e 28 homens atuam no atendimento à ocorrência. O 74° Distrito Policial atende a área.