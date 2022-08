Dupla é presa acusada de aplicar golpes financeiros contra idosos

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (09) no município de Baliza-GO acusados de aplicar golpes financeiros contra idosos. Eles andavam com um aparelho de medição de pressão para enganar as vítimas.

De acordo com a polícia, eles receberam a denúncia de que os dois estariam abordando idosos, pedindo documentos, cartões de banco e prometendo um cadastro em um programa do governo.

Depois da prisão, um deles afirmou que é motorista por aplicativo e não sabia do que estava acontecendo. O outro também falou que não estava aplicando golpe e apenas estava vendendo produtos naturais.