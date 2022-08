Em Coritiba, Palmeiras e Athletico-PR abrem as semifinais da Libertadores 2022

O Palmeiras e o Athletico-PR abrem as semifinais da Libertadores, nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Duelo será válido pela ida da penúltima fase eliminatória da competição.

O Verdão chega invicto ao duelo: oito vitórias e dois empates, a melhor campanha da edição. Desde 2019, o time não é derrotado como visitante, quando caiu para o San Lorenzo, ainda na fase de grupos. Em 2022, os clubes decidiram a Recopa Sul-Americana, com o primeiro jogo sendo no Paraná e que acabou empatado. Na volta, o Alviverde venceu e ficou com o título no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira terá dois desfalques importantes para o confronto: Danilo e Gustavo Scarpa, que foram expulsos nas quartas de final, contra o Atlético-MG, durante o 0 a 0 no tempo normal. A equipe palmeirense terá Bruno Tabata como reforço. No histórico de embates, no mata-mata, o Verdão leva a melhor sobre o Furacão.