Em encontro com Bolsonaro, prefeitos declaram apoio a Wellington e Mendes

O senador Wellington Fagundes (PL) e o governador Mauro Mendes (União), que deverão formar chapa para disputa das eleições de outubro, receberam nesta quarta-feira (3), o apoio de mais de 100 prefeitos de Mato Grosso, durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

O evento foi liderado por Fagundes e, além de chefes de Executivo do Estado, reuniu também líderes políticos e empresariais, além de parlamentares do Estado e deputados federais.

Prefeitos fizeram questão de agradecer Fagundes por oportunizarem o encontro com o presidente da República. Segundo Leonardo Bortolin (MDB), de Primavera do Leste, a ação foi de extrema importância, na qual Jair Bolsonaro pode confirmar a força e a liderança política do senador Wellington e do governador Mauro Mendes.

“Estou feliz por ver tantos líderes de Mato Grosso presentes aqui hoje, sinal de prestígio do senador Wellington, com quem vou caminhar no pleito deste ano” – disse o presidente, ao reafirmar seu apoio a aliança com o governador. Cerca de 250 pessoas participaram da reunião no Palácio do Alvorada.

Outro chefe do executivo municipal que declarou apoio ao senador foi Rafael Machado, de Campo Novo dos Parecis.

“Está muito claro que o palanque que será formado com Mauro, Wellington e Bolsonaro são os que a população quer, não há o que discutir”, afirmou.

Durante seu pronunciamento, o senador Wellington fez questão de destacar o trabalho do Governo Federal em defesa do desenvolvimento do pais e, em especial de Mato Grosso. Ele citou, entre outros, os avanços registrados na educação, com a criação e implantação da Universidade Federal de Rondonópolis e o compromisso para implantação da Universidade do Norte de Mato Grosso, em Sinop.

Também fez questão de destacar o desenvolvimento da infraestrutura do Estado, com as ferrovias FICO (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste) , que ligará a região do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul, em Goiás; e da Ferronorte, que avança em direção a Cuiabá e ao Norte do Estado.

Wellington falou também da importância da aprovação e sanção do projeto de lei de sua autoria que garantia a transferência da compensação prevista pela Lei Kandir aos estados e municípios exportadores de produtos primários e semielaborados. Ao todo, são R$ 65,6 bilhões de recursos assegurados, dos quais, Mato Grosso é um dos principais beneficiados. “Isso permitiu que os municípios pudessem ter autonomia para definir onde aplicar os recursos em obras importantes” – lembrou.

Para o senador, a situação seria melhor não fosse a pandemia do novo coronavirus. Ainda assim, fez questão de destacar que o Governo Federal promoveu, nesse período, a maior transferência de renda à população. Ele citou o Programa Nacional de Apoio as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que garantiu recursos para garantia de emprego sem necessidade de aval.

“É um Governo que acredita no cidadão e em quem quer investir” – frisou Fagundes.

O governador Mauro Mendes, por sua vez, fez questão de ressaltar ao presidente Jair Bolsonaro o compromisso firmado em apoiar sua candidatura a reeleição. “Nos do canto do Brasil, acredito que grande parte dos mato-grossense já fizeram uma opção. Há alguns meses atras, fizemos um compromisso. E vamos honrar esse compromisso. Estaremos defendendo aquilo que eu e grande parte da população de Mato Grosso acredita” – disse o governador.

Na reunião do Palácio do Alvorada, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, entregou um documento contendo várias reivindicações dos prefeitos de Mato Grosso, dentre as quais a retomada das obras de duplicação do eixo norte da BR-163, com pedido de agilização de nova concessão.

Também foi entregue ao presidente uma carta de intenções da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso, em que ressaltam a importância da duplicação da BR-364 nos trechos que ligam os municípios de Jatai, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Alto Araguaia, Pedra Preta e Rondonópolis, numa extensão de 400 quilômetros.