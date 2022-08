Em primeiro ato de campanha, Bolsonaro convoca apoiadores para o 7 de setembro

Em seu primeiro ato oficial da campanha eleitoral deste ano, o candidato do PL à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro, criticou, nesta terça-feira (16), o Partido dos Trabalhadores, voltou a convocar os apoiadores para o 7 de setembro e defendeu temas caros à base de apoio. O evento aconteceu em Juiz de Fora (MG), onde Bolsonaro foi vítima de atentado em 2018.

“O Brasil é um grande país, mas que até pouco tempo era roubado pela esquerdalha que estava no poder. Não há comparação, [nós] temos exemplo de patriotismo e honestidade”, afirmou.

“Ninguém tem o que nós temos, e cada vez mais estamos mostrando para vocês o nosso potencial e, com as pessoas certas em Brasília, vamos transformar o Brasil numa grande nação”, completou.

O chefe do Executivo voltou a convocar os apoiadores para participarem pela última vez dos atos do 7 de Setembro. Na ocasião, Bolsonaro vai estar no desfile em Brasília de manhã e no Rio de Janeiro à tarde.

“Nós não vivemos sem liberdade, e pode ter certeza que no próximo dia 7 de Setembro vamos todos às ruas pela última vez. Num primeiro momento, [sobre] a independência [do Brasil] e a segunda é a garantia da nossa liberdade”, disse.

Bolsonaro adotou um tom emocional e escolheu a rua Halfeld, onde sofreu uma facada em 6 de setembro de 2018, para iniciar a campanha eleitoral deste ano.

Na ocasião, o então candidato pelo PSL era carregado por apoiadores quando foi esfaqueado por Adélio Bispo, natural de Montes Claros, cidade localizada no norte de Minas Gerais e que Bolsonaro visitou recentemente.

Após o atentado, Bolsonaro foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ele já passou por diversas cirurgias desde então. Em seu discurso, o presidente lembrou o atentado.

“Não tem como se emocionar voltando a essa cidade. Recordação que levo é de renascimento, que minha vida foi marcada pelo nosso Criador para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor para nossa pátria”, contou.

“Minas Gerais é nossa. Aqui eu renasci. E nesse dia, nessa hora, estamos dando a largada de onde tentaram nos parar em 2018”, disse. A facada, contudo, ocorreu no período vespertino, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais informou à época.

A largada da campanha eleitoral foi dada nesta terça-feira. Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, deve percorrer durante a semana a região Sudeste, que concentra o maior número de eleitores aptos a votar no país, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro.