Em sessão extraordinária, Câmara aprova projeto que reformula salários da Educação

Sob a alcunha de “cilada”, o projeto de Lei nº 036/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado em segunda votação, durante sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, na tarde desta segunda-feira (29). A proposta trata da reformulação no cálculo dos reajustes salariais dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O apelido partiu de parte dos vereadores, não em relação à proposta em si, mas, sim, à sua tramitação. Isso porque pouco antes da apreciação da pauta em Plenário, o vereador Dico Sodré (SD) requereu a votação em bloco de cinco projetos de Lei já aprovados em primeira votação. Entre eles estava o 036/2022. O pedido acabou sendo acatado pela maioria.

Foi este o momento de maior discussão na Câmara. Da oposição, discursos indignados partiram dos vereadores Subtenente Guinancio (PSDB), Kalynka Meireles (Republicanos) e Paulo Schuh (DC). De outra parlamentar, Marildes Ferreira (PSB), o adjetivo mencionado no início desta reportagem. “Não aceito colocar projetos em bloco para que eu caia em cilada. O mesmo valor de voto que cada um de vocês aqui teve, eu também tive. Quero ser respeitada na condição de vereadora que ocupa esta Casa de Leis. Porque aqui não se pergunta qual é a nossa vontade, se faz e se obedece à maioria. E eu não estou aqui para obedecer a maioria”, disse.

Acompanhados do projeto de Lei nº 036/2022, o bloco trazia outras propostas de autoria do Poder Executivo já aprovadas em primeira votação: uma delas voltada à Coder, outra à reestruturação organizacional da Secretaria Municipal de Saúde e, por fim, a que previa a aquisição de uma área para um novo loteamento popular, próximo ao bairro Alfredo de Castro II. Por isso, Marildes se dirigiu, antes de antecipar o voto na Tribuna, à secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, e ao diretor da Coder e ex-secretário municipal, Argemiro Ferreira, cujas matérias já haviam sido defendidos pela vereadora na Casa.

Outro citado no discurso de Marildes foi o vereador e líder do prefeito na Casa, Reginaldo Santos (SD). “Saio daqui muito triste, Reginaldo, porque sempre te ouvi e lhe tenho o maior respeito. Mas uma cilada dessas não vou permitir que eu caia”, disse em encerrar a fala. Veja o vídeo abaixo:

No fim, o placar de votação foi 15 a 4 em favor do bloco de projetos e, consequentemente, do 036/2022. Como na semana passada, apenas Guinancio, Schuh, Kalynka e Marildes votaram contra. Na sessão extraordinária de hoje, o vereador Cido Silva (PSC) não esteve presente.

Aprovado, o projeto de Lei 036/2022, será encaminhado à sanção do Executivo.

“VELÓRIO”

Novamente, os servidores da Educação se mobilizaram em protesto encabeçado pelo sindicato da categoria, o Sispmur. Desde as primeiras horas da manhã, um “velório” simbólico fora organizado em pleno auditório da Câmara. O ato, esclareceu o sindicato, representava o “sepultamento da democracia”.

No caixão providenciado pelos sindicalistas, a foto de cada um dos parlamentares que votaram, ainda na semana passada, favoráveis ao projeto de Lei 036/2022. Logo após o final da sessão extraordinária que confirmou a derrota, os servidores saíram em cortejo pelas ruas de Rondonópolis com destino à Prefeitura. Os protestos estão previstos para seguir no Paço Municipal ao longo desta segunda-feira.