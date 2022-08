Encerramento da 48ª edição contou com dois shows nacionais e premiação do rodeio

A 48ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul), mal encerrou e já deixou um clima de saudade. A retomada da festa mais tradicional de Rondonópolis veio com grandes shows nacionais, rodeio, cursos e uma feira completa. E a organização do evento, promete que em 2023 o objetivo será superar expectativas.

A Exposul teve seu último dia neste sábado (13) com os shows de Hugo & Guilherme e João Neto & Frederico. A noite contou também com a entrega de medalhas para as amazonas que participaram da prova de três tambores, e os prêmios em dinheiro para os peões do rodeio. Para a felicidade dos mato-grossenses, o grande vencedor da noite, que conseguiu por três noites consecutivas ficar em cima do touro por mais de 8 segundo e mostrar muita habilidade, foi Mikael Cardoso Passele, de Pedra Preta.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior, a Exposul 2022 finalizou com balanço positivo, pois teve a grande adesão da população de Rondonópolis que lotou o Parque de Exposição Wilmar Peres de Farias todos os dias.

“O balanço que temos é muito positivo, a população abraçou a feira como sempre. Os expositores estão muito satisfeitos com os resultados. A Exposul foi um evento que uniu a cidade, então mais positivo que isso, impossível”, disse. E com relação a 2023, Zamboni já adiantou que a festa já está começando a ser pensada para superar expectativas. E as atrações já estão sendo escolhidas para garantir o melhor para os fãs de sertanejo.

Peão de Pedra Preta vence rodeio e levar prêmio de R$ 10 mil

A grande final do rodeio contou com duas rodadas para decidir quem seria o grande vencedor. E quando os peões alcançavam o tempo mínimo de oito segundos em cima do touro, o público vibrava junto com os competidores, tornando o momento ainda mais emocionante.

E se destacando desde o primeiro dia com ótima desenvoltura, o peão Mikael Cardoso Passele de Pedra Preta, levou o primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 10 mil. E manter o troféu tão perto, foi motivo de orgulho redobrado para Passele. “O rodeio foi muito concorrido, mas eu estava focado. Peguei excelentes touros e dei o meu melhor, e foi uma honra trazer o título para Pedra Preta e estou muito feliz”, disse.

Antes da final do rodeio, as amazonas convidadas também disputaram a final da competição dos três tambores. E na busca pelo menor tempo, cada segundo foi essencial para a classificação final, dando o primeiro lugar para a representante de Cuiabá, Carmem Heller, que conseguiu fechar em menos de 14 segundos a prova, sem derrubar nenhum tambor.

Carmem, que participa de competições há seis anos, não conseguiu controlar a emoção de ter levado o troféu para casa. “Eu realmente não esperava, foi uma grande emoção. Desde quinta-feira estou correndo, tive altos e baixos, mas finalmente consegui vencer”, disse.

Os vencedores

MIKAEL CARDOSO PASSELE – PEDRA PRETA (MT) – 90,50

MATHEUS SOUZA BERNADINO – RIO BRANCO (AC) – 89,75

ANDERSON DE OLIVEIRA – MUNDO NOVO (MS) – 89,00