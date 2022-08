Encontro de motos deve movimentar Rondonópolis no próximo mês

O Caveiras Moto Rock Fest, tradicional encontro de motos que acontece anualmente em Rondonópolis, investiu pesado em 2022, depois de duas edições adiadas por conta da pandemia de Covid-19, para transformar Rondonópolis na capital mato-grossense do Rock e das motocicletas.

O encontro que acontece este ano, entre os dias 9 e 11 de setembro, no Parque de Exposições Vilmar Peres de Farias, terá três atrações nacionais, a banda IRA, que comemora 40 anos de carreira, o cantor Supla e sua banda os Punks de Boutique, além do Led Zeppelin Cover de Londrina, mas atrações não para por ai, as bandas regionais, Quem diz Rock, Red River, Remorse, Ton Rock acompanhado pela banda Kia Ora e Trilogia, tocam no palco principal onde os shows começam as 18h.

No palco Sunset, os convidados são: a banda 2 Velhos e Meio, Kia Ora, Os Milianos, Velhos Jovens e Vitor Guedes, que se apresentam no sábado a partir das 10h e se revezam até as 18h, e no domingo das 10h até as 14h, quando se encerra o encontro.

De acordo com o presidente do Moto Clube Caveiras do Cerrado, que é o organizador e promotor do evento, Anderson Valério, apesar das atrações nacionais e da quantidade de bandas regionais, o vento não tem cobrança de ingressos. “Nosso intuito é fazer uma festa para a cidade, a gratuidade de acesso ao evento é uma marca do nosso Moto Clube”, ainda segundo Valério, os Caveiras só pedem aos visitantes que doem 1kg de alimento não perecível, que será entregue a instituição Filhos de Noel, que funciona no Jardim das Flores em Rondonópolis.

Além da arrecadação de alimentos, os Caveiras, ainda tem um acordo com uma cooperativa de reciclagem para o recolhimento de todas as latas de bebida consumidas no local e o plantio de 500 mudas de árvores nativas para a compensação do gás carbônico emitido na atmosfera.

MAIS ATRAÇÕES

Além dos expositores, que são, lojas e concessionárias de motocicletas, artesanato, vestuário, praça de alimentação o 6º Caveiras Moto Rock Fest, ainda convidou o 18º Grupamento de Artilharia de Campanha, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e o 5º Comando Regional da Polícia Militar para expor equipamentos que fazem parte do dia de cada corporação.

A segurança do evento também está garantida com 50 seguranças como 4 motos e um carro, que se revezam durante as 24h, 45 Bombeiros Civis e mais o Gabinete de Apoio a Segurança Pública (Gasp) da Prefeitura de Rondonópolis.

Uma área de camping foi criada dentro do parque para que os motociclistas de outros estados e regiões de Mato Grosso possam se hospedar sem nenhum custo, “mesmo com a disponibilidade do camping, os Caveiras ainda fecharam uma parceria com um hotel da cidade, que garantiu desconto especial para os visitantes que lá se hospedarem… e para aqueles que desejarem maiores informações sobre o evento, a nossa organização criou um site exclusivo onde os internautas poderão saber tudo sobre o evento,” revelou o presidente.

SERVIÇO

Mais informações: www.caveirasdocerrado.com.br/rockfest

Shows Palco Principal

Sexta – 09/09

18h30 Quem Diz Rock

20h30 Ton Rock

22h30 Ira!

00h30 Trilogia

Sábado 10/09

16h30 Remorse

18h30 Ton Rock

20h30 Red River

22h30 Supla

00h30 Led Zeppelin

Shows Palco Sunset

Sábado 10/09

9h Victor Guedes

11h Os Milianos

13h 2 Velhos e Meio

15h Kia Ora

17h Velhos Jovens

Domingo 11/09

10h Kia Ora

11h Velhos Jovens

12h Victor Guedes

13h Os Milianos

14h 2 Velhos e Meio