Escolhendo um nome para o seu bebê? Confira as tendências para 2022

A escolha do nome de um bebê é cheia de significados. Ela traz os gostos, a história e a expectativa dos pais, além de marcar o princípio do vínculo com aquela criança que está para nascer. É a partir da escolha do nome que a família passa a se apegar ainda mais ao bebê e imaginar toda sua história.

Pensando nisso, compartilhamos com vocês alguns nomes famosos e que já são tendência em 2022, sejam eles inspirados em nomes de celebridades, personagens de filmes ou TV ou mesmo filhos de famosos. Confira!

NOMES PARA MENINAS

Zoe

Raika

Nina

Vicky

Diana

Giovanna

Greta

Maya

Emma

Gabriela

NOMES PARA MENINOS

Ravi

Otto

Noa

Davi

Lucca

Zyan

Bento

Benjamin

Theo

Gael

E aí, gostou das opções de nomes de bebês para 2022? Escolheria um nome famoso?