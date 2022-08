Esposa de procurador da PGE é sequestrada na capital do Estado

A esposa de um procurador da Procuradoria Geral do Estado foi sequestrada na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Jardim Cuiabá, na capital do estado. Ela acabou rendida por criminosos quando saía de carro e foi encontrada horas depois amarrada, em uma região de mata.

Segundo a imprensa cuiabana, a vítima foi encontrada agora há pouco. Quatro homens teriam participado do sequestro. Três acabaram presos e o quarto, baleado durante troca de tiros, encaminhado a um hospital.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h pelo marido da vítima. Ele relatou que sua esposa estava conversando ao telefone com uma amiga quando foi abordada pelos criminosos. Foi a amiga quem avisou o procurador.

Ele, então, tentou ligar para a esposa e acionou o rastreador do carro. O procurador chegou a cruzar com o automóvel em uma via, mas foi despistado pelos criminosos.

A PM localizou o veículo abandonado em uma estrada. Os ladrões então fugiram levando a vítima. Depois de fechar cerco, as guarnições foram recebidas a tiro.

A mulher também foi localizada, amarrada na região de mata. Ela estava em estado de choque e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) pelo helicóptero do Ciopaer.