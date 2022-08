Estado laico, graças a Deus

“Em eleição pode tudo; só não pode perder!”. A frase, de autoria incerta, é a mais citada em bastidores de campanhas eleitorais e está ganhando contornos ainda não concebidos nas eleições desse ano, especialmente pelos dois principais candidatos à Presidência, Bolsonaro e Lula, na disputa por um nicho eleitoral específico, o voto do evangélico. Vale de tudo para ter a preferência do “povo de Deus”.

O último levantamento do IBGE apontou que 22% da população brasileira se declara evangélico, número que, por si só, derruba a ideia de que esse grupo pode decidir uma eleição. Outra tese, igualmente equivocada, torna importante esse eleitorado: a de que vota em “manada”, segundo lhes orienta seus líderes. Ledo engano! Como evidência, cite-se o caso das eleições de 2020, em que alguns pastores concorreram a uma cadeira na Câmara Municipal, mas nenhum deles logrou êxito no pleito, não em razão do quociente eleitoral, mas devido à baixa votação que receberam. E, se não têm voto, como transferi-lo?

O movimento evangélico, que inclui os pentecostais da década de 1960 para cá, os neopentecostais, dos anos 1980 para cá e o mundo gospel, de 2000 para cá, é multifacetado e completamente fracionado. Fracionado, não: pulverizado! Para se ter ideia, só em Rondonópolis, temos mais de 400 agremiações assim, e com pouquíssima ou quase nenhuma comunhão “extra muros”. É, por isso, uma religião que pouco ou quase nada impacta nossa comunidade. Embora muitos, os evangélicos não têm peso nas decisões políticas da cidade. Unidade é a palavra de ordem. Mas…

Os grandes nomes do mundo Gospel (Edir Macedo, R. R. Soares, Apóstolo Valdomiro Santiago etc) já apoiaram a Lula no passado e não ficaria surpreso se algum deles ainda declarasse voto no ex-presidente. É que nem todos que estão na “Casa de Deus” se importam com a nação, senão com seus próprios interesses. Os mercadores do templo que o digam! Instituições religiosas que têm um dono, um proprietário, funcionam mais em razão do gazofilácio que da pia batismal (entendedores entenderão).

O que tem unido os evangélicos em torno do nome do Presidente Bolsonaro é a pauta de costumes, assunto muito sensível para os cristãos em geral, especialmente para os evangélicos. A população brasileira que se declara católica é 3 vezes maior que a evangélica, algo em torno de 64%, mas é um eleitorado mais tolerante quando o assunto é costume e, portanto, menor aderência ou engajamento na campanha de Bolsonaro. Entre os evangélicos, o Presidente lidera com algo em torno de 50%. Lula tem perto de 30% desse eleitorado. Já entre os católicos os números se invertem: Lula tem a preferência de 50% e Bolsonaro, de 30%.

Considero um erro uma instituição religiosa prestar apoio publicamente a um determinado candidato, especialmente a cargos do Executivo. Isto porque um princípio que deve reger a igreja é sujeição às autoridades. E se o outro candidato ganha as eleições? Como é que faz? Mas no Brasil é assim: a gente tem um Estado laico, graças a Deus!