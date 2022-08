Estado nomeia 38 aprovados no concurso da Politec

O Governo de Mato Grosso publicou, em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira (12), a nomeação de 38 aprovados do concurso público da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os nomeados têm 30 dias para apresentar os documentos exigidos no edital do certame. Somente após cumprir essa exigência é que tomarão posse.

A prova foi aplicada no dia 20 de fevereiro deste ano junto com outras carreiras da Segurança Pública. Os nomeados foram para os cargos de: perito criminal, médico legista e odonto-legista.

No geral o concurso teve mais de 66 mil inscritos. Para a Politec foram 6.039, sendo 3.308 para o polo de Cuiabá.

Ainda não há previsão para o resultado das provas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Veja relação dos nomeados clicando aqui.