Estados Unidos confirmam morte de líder da Al Qaeda

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou na noite desta segunda-feira (1º) a morte do líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, em um ataque com drone em Cabul, capital do Afeganistão.

Segundo Biden, al-Zawahiri estava sendo monitorado havia algum tempo pelas forças de segurança dos Estados Unidos, que estudavam qual seria o melhor momento para realizar o ataque. Após sinal verde do presidente, as forças de segurança do país deram prosseguimento no ataque.

Ainda de acordo com o presidente, nenhum membro da família de al-Zawahiri foi atingido durante o bombardeio. Biden também destacou que não foram registradas baixas civis na missão.

“Não importa quanto tempo demore, não importa onde você se esconda. Se você ameaçar nosso povo, os Estados Unidos o encontrarão e vão eliminá-lo”, enfatizou Biden durante pronunciamento ao povo americano.

Poucas horas antes, a imprensa dos Estados Unidos especulava sobre a morte de al-Zawahiri, uma vez que fontes do governo haviam revelado que uma missão contra um “alvo da Al Qaeda” tinha sido bem-sucedida.

Número 2 da Al Qaeda, al-Zawahiri assumiu o cargo de líder da organização terrorista após a morte de Osama bin Laden, também pelas mãos das forças de segurança dos Estados Unidos. Ambos planejaram os atentados de 11 de Setembro, que tiraram a vida de cerca de 3.000 pessoas em 2001.

“A justiça foi feita, e esse líder terrorista não existe mais”, concluiu.