“Este tem que ser o melhor mandato da minha vida”, afirma Janaina em lançamento de campanha

Durante lançamento de campanha realizado na noite desta quarta-feira (17) em Rondonópolis, a deputada estadual Janaina Riva afirmou que quer fazer desse um mandato histórico em sua carreira política.

“É minha última eleição de deputada estadual pelo meu Estado, eu amo muito meu Estado, e não aceito ser menos que ótima lá na Assembleia Legislativa, e é por ser mulher, mãe, casada, cristã que eu tenho que me desdobrar ao máximo para continuar surpreendendo. E esse meu mandato tem que ser o melhor de toda minha vida e eu vou me empenhar a isso”, afirmou a parlamentar.

A candidata reforçou ainda a importância para o município de reeleger ou eleger deputados federais, estaduais, senador e governador que trabalhem em conjunto pelo bem da região.

“Como deputada estadual eu sou a ponte entre o vereador e o prefeito, com o governo do estado. Quantas vezes o prefeito Zé do Pátio e o vereador Adonias me acionaram na pandemia, por exemplo, e eu de pronto corri e juntos resolvemos a situação junto ao governo do estado? Foram muitas. Vocês têm um senador que é daqui, que tem casa e mora aqui, que conhece e atua diretamente em Brasília junto ao governo federal por pautas que dizem respeito à realidade da região sul. Por isso é tão importante essa interlocução. Meu trabalho pelo servidor, pelos municípios e pelas pessoas é uma bandeira de atuação minha, independente, mas com a essa parceria realmente o trabalho chega na ponta e muito mais longe”, disse.

A deputada foi eleita com maior número de votos dentre os deputados estaduais em 2018 (51.546).