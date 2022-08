Estudante é abordada e assaltada na frente de faculdade no Cidade Salmen

Uma estudante de 22 anos foi vítima de roubo em frente a uma faculdade no Bairro Cidade Salmen, na noite desta quinta-feira (18), em Rondonópolis (MT). O suspeito fugiu levando uma mochila contendo, materiais, documentos pessoais, celular e outros pertences da vítima.

Conforme informações, o suspeito chegou em uma moto Bros vermelha usando moletom escuro, em posse de uma arma branca e anunciou o roubo.

O indivíduo levou uma mochila escolar com alguns pertences da vítima, documentos pessoais e o aparelho celular.

Através do rastreamento do aparelho celular, a PM juntamente com a vítima e uma testemunha conseguiram chegar até uma kitnet onde o suspeito reside.

A PM encontrou a roupa e a arma branca usada no crime.

Já o suspeito e o aparelho celular não foram encontrados.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência.