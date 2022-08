Estudantes participam do 1° Encontro da Juventude em Rondonópolis

Vários estudantes participam do 1° Encontro da Juventude que começou na manhã desta sexta-feira (12), em Rondonópolis (MT). O evento acontece em comemoração ao ‘Dia Internacional da Juventude’ e é promovido pelo Conselho da Juventude com o objetivo de fortalecer e unir os jovens.

A programação conta com a presença de diversos serviços educacionais, secretarias municipais, universidades oferecendo bolsas de estudos e programas de empregos.

Conforme informações da Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col, o objetivo do encontro é incentivar a juventude de Rondonópolis a se tornar protagonista da própria história.

“A gente está travando as lutas internas para conquistar espaços do conselho da juventude no município de Rondonópolis, depois a gente atua com a questão da qualificação profissional e por fim nós fechamos essa cadeia com a formação profissional superior,

porque nós temos parceria com Unemat, estamos estabelecendo parcerias com outras instituições inclusive com a própria UFR com novidades que chegam em breve para a população de Rondonópolis” relata a secretária.

A jovem Cintia Sanches que faz parte do Conselho Municipal da Juventude explica que a ideia é diminuir a desigualdade no país.

“A juventude precisa se unir para diminuir o número de desigualdade que temos no Brasil. Quando a gente da a oportunidade para o jovem a gente sabe que ele se engaja e principalmente porque nós entendemos o potencial que eles têm para se tornarem grandes profissionais no município de Rondonópolis” finaliza Cintia.