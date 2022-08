Eu tiro o meu chapéu!

A Exposul está de volta e em grande estilo. Mais de 50 expositores aguardam clientes, fornecedores e amigos para celebrar o retorno da maior feira agropecuária do centro-oeste brasileiro. E o comércio agradece.

É que o mês de agosto, que já conta com o “Dia dos Pais”, tem mais um incentivo ao incremento das vendas, especialmente no setor do vestuário. Quem não quer se produzir todo (principalmente “toda”) para ir à Exposul? Botas, chapéus, cintos, vestidos, bonés, calças e camisas da moda country estão entre os mais consumidos durante esse período. Além disso, o setor de serviços, como o de bares e restaurantes, taxi ou transporte por aplicativo, músicos etc. é muito aquecido durante a semana em que a feira ocorre.

Mas os números da Exposul não podem traduzir o que ela representa ao povo de Rondonópolis. A festa, que às segundas e terças-feiras tem entrada gratuita, dá oportunidade a que todos, sem distinção, possam dela participar. Os shows católico e gospel garantem acesso ao Parque de Exposições para levar os filhos passear e brincar, o que promove uma inteiração familiar indescritível. Quando se leva uma criança à feira, o que se está a fazer, na prática, é produzindo memória afetiva que ela carregará para sempre. Isso não preço!

Neste ano, alguns serviços públicos se farão presentes na Exposul, dentre eles os de saúde, graças à presença da Secretaria Municipal de Saúde, que oferecerá testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites tipos B e C, além da distribuição gratuita de preservativos (é só um por CPF, hein!?). Também a cultura ganhou espaço na festa. É que a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou um recinto para que pequenos artesãos apresentem seus trabalhos e façam uma renda extra durante o evento. Gostei muito.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, que realiza a feira, garante que não haverá atrasos no rodeio ou nos espetáculos nacionais que veremos ali. A grade de shows, que a mim não agrada muito, é a preferida da galera e, por isso, o público deve estar garantido. Festar sempre é bom, mas só é possível em boa companhia, não?

Mas o item mais importante da Exposul tem pouca visibilidade porque é direcionado a um público muito específico, os produtores rurais. Durante os dias em que ela se desenrola, diversas palestras técnicas serão apresentadas, garantindo a disseminação de tecnologia e informação para o aprimoramento e melhoramento do setor agropecuário. Acho incrível o nível técnico do agro em nossa região. Profissionalismo e dedicação são marcas desses homens e mulheres que fazem de nossa região a mais próspera nesse setor.

E por toda a festa, por cada show, pelo rodeio, e também pelo tiozinho que vende cocada (que eu e a Dona Rosana amamos), muito obrigado ao Sindicato Rural. A vocês, eu tiro meu chapéu. Boa festa a todos!