EUA emitem alerta após primeira infecção humana do ano por vírus da gripe que atinge porcos

Os CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos emitiram um alerta na última semana após o país registrar a primeira infecção humana pelo vírus influenza (gripe) H3N2v, que se espalha normalmente entre suínos.

“Relatórios recentes de um aumento nos surtos de gripe suína em suínos nos EUA sugerem que o risco de exposição [humana] e infecção por esses vírus pode ser maior do que o normal nesta temporada, que pode durar até o outono”, diz o comunicado.

O órgão de saúde recomenda ainda cuidados a pessoas que frequentem feiras agrícolas.

“Esses locais podem aumentar o risco de propagação de vírus da gripe entre os próprios porcos e entre porcos e pessoas devido a essas interações”, salientam os CDC.

Em relação ao caso confirmado, a agência informa que o paciente infectado foi hospitalizado e está se recuperando.

As autoridades sanitárias afirmam ter relatos de doenças respiratórias em outras pessoas que participaram do mesmo evento agrícola do caso inicial. Amostras coletadas deles estão sendo analisadas.

“As pessoas que correm maior risco de desenvolver complicações graves da gripe devem evitar suínos em feiras. Se não puderem evitar a exposição a porcos, devem usar uma máscara bem ajustada que cubra o nariz e a boca para reduzir o risco de exposição aos vírus da gripe. Elas também devem lavar as mãos com sabão e água corrente antes e depois da exposição a porcos ou a lugar onde se abrigam suínos. Se água e sabão não estiverem disponíveis, as pessoas devem usar um desinfetante para as mãos à base de álcool”, recomendam os CDC.

Adicionalmente, para indivíduos sem risco de gravidade, o órgão dá as seguintes orientações:

• Não comer ou beber enquanto estiver em área de porcos.

• Evitar o contato com porcos que pareçam estar doentes.

• Lavar as mãos frequentemente com sabão e água corrente antes e depois do contato com suínos.