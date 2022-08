Evento ‘Expressão de Louvor’ e show do cantor Fernandinho são adiados por causa da chuva

O Evento ‘Expressão de Louvor’ e show do cantor Fernandinho que iriam acontecer nesta terça-feira (9) foram adiados devido à chuva que caiu em Rondonópolis (MT). O evento deve acontecer no domingo (14) às 17h.

NOTA ASSESSORIA

Devido à fortes chuvas ocorridas na noite desta terça-feira (9), e devido à impossibilidade de realização de shows e quaisquer outras atividades no palco, devido à impossibilidade de utilizar-se qualquer instrumento musical ou equipamento elétrico sem que haja risco para os equipamentos e para as bandas, o que caracteriza caso fortuito ou força maior, informamos que o evento expressão de louvor e adoração a Deus foi adiado para o dia 14/08, domingo, às 17 horas.

Segundo a organização, caso alguém queira pegar os alimentos de volta, pode devolver a pulseira, e caso queira participar do evento nessa nova data, você pode trocar sua pulseira de hoje pela nova pulseira na entrada do evento no domingo​.​

Mas lembrando que você pode guardar sua pulseira de hoje e trocar por uma nova pulseira na entrada do evento no dia 14 de agosto, domingo.

A organização agradece a compreensão, e ressalta que a programação só não será realizada devido às chuvas terem molhado todo o palco.